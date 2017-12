Rifornivano di hashish Val Baganza e Valtaro: tre arresti

Sono tutti del Marocco: uno i carabinieri l'avevano arrestato nel novembre 2016 sull'Asolana, con 12 chili di 'fumo' nascosti in auto pronti per la consegna. Ora, il corriere marocchino è finito in carcere di nuovo (e ci resterà 3 anni, per la condanna definitiva) insieme ai due spacciatori "referenti" per la Val Taro e la Val Baganza: uno abitava a Calestano e l'altro a Fornovo.