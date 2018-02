Due pusher fermati. E ancora droga "fiutata" tra i cespugli

Proseguono i controlli anti-spaccio dei carabinieri della Compagnia di Parma coadiuvati dal nucleo cinofili di Bologna. E nella rete dei controlli sono finiti due spacciatori che erano all'opera uno in piazzale della Pace, l'altro tra via Kennedy e via D'Azeglio. Il primo, un senegalese di 23 anni, con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato e perquisito in piazzale della Pace e trovato in possesso di 15 grammi di marijuana e un coltello a serramanico di 19 centimetri: è stato denunciato. Bloccato mentre cercava di fuggire in bicicletta, invece, il secondo: faceva parte di un gruppetto di cinque persone ferme tra via Kennedy e via D'Azeglio, zona nota per le attività di spaccio. Alla vista delle auto di servizio, il gruppo ha iniziato la fuga e uno di loro è stato raggiunto e bloccato in direzione di via Mazzini. All'interno della tasca del giubbotto aveva due ovuli termnosaldati di cocaina.

Controllati con l'unità cinofila anche i possibili nascondigli di droga: in piazzale della Pace sono stati ritrovati 24 grammi di marijuana abbandonata, mentre tra i cespugli spartitraffico di viale dei Mille ulteriori 18 grammi.