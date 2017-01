Emissioni, accuse Usa a Fca. Marchionne: "Non siamo come VW"

L'Agenzia per Protezione ambientale americana si appresta ad accusare Fca di aver usato un software per consentire emissioni diesel sopra i limiti. Lo riporta l’Associated Press citando alcune fonti, secondo le quali il software ha consentito di violare le norme sull'inquinamento. Questa notizia ha fatto crollare il titolo in Borsa

"Non c'è nulla in comune fra il caso Volkswagen e quello Fca". Lo afferma l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, nel corso di una conferenza stampa dopo le accuse dell’agenzia per la protezione ambientale americana sulla violazione delle norme sulle emissioni. ''Dialoghiamo con l’Epa da più di un anno" mette in evidenza Marchionne.

L’accusa delle autorità americane a Fca per violazione delle norme sulle emissioni - secondo la rete tv Cnbc - potrebbe costare sanzioni a Fca fino a 4,63 miliardi di dollari. "Fca sopravviverà anche se le dovesse essere comminata una multa di 4,6 miliardi di dollari". Lo afferma - riporta l’agenzia Bloomberg - l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, sottolineando che probabilmente il Dipartimento di Giustizia americano e l’Agenzia per la protezione ambientale hanno lavorato insieme sul caso. Marchionne si definisce molto arrabbiato.