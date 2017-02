Ferrari, l'utile netto aumenta del 38% nel 2016

La Ferrari chiude il 2016 con risultati record: l’utile netto è pari a 400 milioni, il 38% in più del 2015, mentre l’utile netto adjusted è in aumento del 37,1% a 425 milioni di euro. Sarà proposta la distribuzione di 120 milioni di euro di dividendi, 0,635 euro per azione ordinaria.

La Ferrari ha realizzato nel 2016 ricavi netti pari a 3,1 miliardi di euro, in crescita dell’8,8% (+9,4% a cambi costanti). Le consegne totali hanno raggiunto le 8.014 unità, con un aumento di 350 unità (+4,6%). Tutte le regioni hanno fornito un contributo positivo. All’interno dell’area Emea, che ha registrato un’espansione dell’8%, Italia, Germania e Francia sono cresciute a doppia cifra.

L'azienda di Maranello ha chiuso il 2016 con un indebitamento industriale netto in calo a 653 milioni di euro a fronte dei 797 milioni di fine 2015. «Tale riduzione - spiega la società - va ricondotta principalmente alla generazione di free cash flow industriale, controbilanciata in parte dalla distribuzione ai possessori di azioni ordinarie e dai dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza».