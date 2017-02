Bcfn Barilla e Reuters lanciano il Pulitzer della sostenibilita' alimentare

Ha l’ambizione di essere il Pulitzer della sostenibilità alimentare il premio internazionale che Bcfn Barilla e la Fondazione Thomson Reuters hanno deciso di lanciare per i giornalisti impegnati sul tema «cibo e sostenibilità": 10 mila euro ciascuno al miglior «pezzo» scritto, al miglior video e alla miglior foto sui temi della sostenibilità alimentare: fame contro obesità, cibo contro carburante, spreco contro fame. Si chiama Food Sustainability Media Award ed è destinato a professionisti, blogger, freelance, singoli individui. I lavori, sia inediti che già pubblicati, possono essere presentati entro il 31 maggio attraverso il sito «www.goodfoodmediaaward». "Attraverso il lavoro dei media ci auguriamo di alimentare il dibattito mondiale» ha detto il presidente di Bcfn, Guido Barilla. I lavori saranno valutati da una giuria internazionale (tra i membri anche i direttori di Repubblica, Mario Calabresi, e Thomson Reuters Foundation, Laurie Goering) e annunciati al Forum Bcfn del 5 dicembre 2017.

Il premio ha anche una seconda sezione denominata «Bcfn, Yes!». Si tratta di un concorso per giovani ricercatori e dottorandi impegnati in progetti che puntino a risolvere i paradossi dell’attuale sistema alimentare mondiale. Ai vincitori è riservata una borsa di ricerca del valore di 20mila euro.

Il Food Sustainability Media Award vuole fare emergere i paradossi alimentari di questo tempo. Bcfn ne sottolinea tre: 1) per ogni persona malnutrita nel mondo ce ne sono due che sono obese o sovrappeso; 2) nonostante la fame, al mondo un terzo del raccolto di cereali viene utilizzato per dar da mangiare agli animali o per produrre biocarburanti; 3) ogni giorno vengono sprecati 1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile, quattro volte la quantità necessaria a sfamare 795 milioni di persone malnutrite in tutto il mondo.

Ai media il compito di denunciarli a livello mondiale. I vincitori che presenteranno inediti riceveranno come premio anche un viaggio completamente spesato per partecipare ad un corso di media training sulla sostenibilità alimentare organizzato dalla Thomson Reuters Foundation.