Saranno quasi 200 i voli Alitalia cancellati domani per lo sciopero indetto dai sindacati Confael Assovolo e Cub circa il 50% dei voli previsti nelle ore dello sciopero (10-18). Il differimento dello stop dei controlli del traffico aereo dell’Enav che era previsto per domani deciso solo ieri non ha permesso la riduzione delle cancellazioni. Oltre l’80% dei passeggeri comunque, fa sapere Alitalia, è stato riprotetto su altri voli. Non dovrebbero esserci difficoltà neanche per i rientri delle delegazioni presenti a Taormina per il G7 dato che è stata aumentata la capacità dei voli confermati con la previsione di aerei più capienti ed è stato previsto un volo in più (al momento non ancora completo).