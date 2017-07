In 85mila per 30 posti alla Banca d'Italia...

Quasi tremila candidati, precisamente 2.824, per ogni posto in palio, è questa la proporzione - anzi la sproporzione - che risulta mettendo a confronto le domande arrivate con le disponibilità fissate per il concorso indetto dalla Banca d’Italia per assumere 30 vice assistenti. Le domande, inviate tramite la piattaforma online di via Nazionale, sono state circa 85 mila. Troppe per potere permettere a tutti di prendere parte alla prima prova. E’ scattata quindi una preselezione per titoli che ha di fatto alzato il requisito dal diploma alla laurea.