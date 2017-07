Il fondo QuattroR entra in Fagioli con il 49%

QuattroR, il fondo per la crescita e il rilancio di aziende italiane di medio-grandi dimensioni partecipato da Cassa depositi e prestiti, Inail, Inarcassa, Cassa Forense, entra in Fagioli, il gruppo ingegneristico di Sant'Ilario d'Enza famoso - tra l'altro - per il progetto di recupero della Costa Concordia.

E’ stata completata la due diligence e si sta negoziando l'acquisizione di una partecipazione iniziale del 49%, destinata a crescere. L’operazione dovrebbe chiudersi ad agosto e Alessandro Fagioli, presidente e socio unico manterrà inizialmente il suo ruolo di azionista di riferimento mentre l'amministratore delegato Fabio Belli è confermato al vertice della società.

Il Gruppo Fagioli con oltre 500 dipendenti è presente con 14 società operative in tutti i continenti ed è uno dei quattro operatori al mondo specializzati nella progettazione e realizzazione di movimentazioni e sollevamenti ad alto contenuto di ingegneria e nella spedizione di impianti con complessità tecniche e logistiche di trasporto. A Sant'Ilario d’Enza c'è il quartier generale e altri due hub sono a Singapore e Houston (Texas). Il fatturato del 2016 è stato di poco inferiore ai 200 milioni di euro, con un Ebitda di 22 milioni di euro.

L’ingresso di QuattroR, spiega una nota, consentirà al gruppo «di disporre di nuove risorse finanziarie per sviluppare un importante piano di crescita, sia organica attraverso investimenti in nuovi mezzi speciali, che per linee esterne, con l'attivazione di una ricerca finalizzata a individuare target di acquisizione».