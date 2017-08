Crédit Agricole: nel primo semestre utile in Italia a 131 milioni (+7%)

Il gruppo Crédit Agricole Italia ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto di 131 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2016, e ricavi saliti dell’1%, a 866 milioni, spinti dalle commissioni (+9%) e dal risparmio gestito (+25%). L’indicatore di solidità patrimoniale Cet1, si legge in una nota, si attesta all’11,1%.

I risultati aggregati delle società controllate dal Crédit Agricole in Italia - che spaziano dal credito al consumo (Agos, Fca Bank) all’asset management (Amundi), oltre a includere la banca - hanno realizzato un utile netto di competenza di 293 milioni di euro, in crescita del 23%, mentre il risultato aggregato gestionale si è attestato a 456 milioni.

I risultati dell’Italia hanno contribuito a quelli del gruppo francese che ha chiuso il semestre con un utile di 3,7 miliardi di euro (+34%), proventi operativi netti per 16,2 miliardi (+5%) e un Cet1 Fully loaded del 15%.