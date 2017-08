Ferrari: ecco la nuova Gran Turismo V8, un omaggio a Portofino

La Ferrari svela la Portofino, la nuova Gran Turismo V8, erede della California, che verrà presentata a Francoforte, quando verrà rivelato anche il prezzo, con l’obiettivo di «dominare il segmento di riferimento grazie a una perfetta combinazione di sportività, eleganza e comfort on-board». Il Cavallino ha scelto di abbandonare la west coast e di puntare a un mare italianissimo, con un nome evocativo, quello di un borgo e del suo porto turistico tra i più belli d’Italia. Alla località ligure è stato dedicato anche il colore con cui viene lanciata: il rosso Portofino.

Con 600 cv e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, la Portofino è la più potente convertibile a offrire insieme tetto rigido retrattile, baule capiente e grande abitabilità, arricchita da due posti posteriori, adatti a brevi percorrenze. Completamente nuovo, il telaio vanta un buon risparmio di peso rispetto alla California T. Il V8 turbo Ferrari, famiglia di motori vincitrice dell’International Engine of the Year nel 2016 e nel 2017, viene proposto con 40 cv in più rispetto alla California T, grazie a nuovi componenti meccanici specifici e a una taratura dedicata dei software di gestione del propulsore che hanno reso ancora più caratteristico il suono del motore, soprattutto a tetto aperto. Nuovi anche pistoni, bielle, disegno dell’impianto di aspirazione, con una «rivoluzione» della geometria di tutta la linea di scarico. Il nuovo collettore di scarico monofuso riduce le perdite di carico, per una buona prontezza di risposta e zero turbo lag. Il Variable Boost Management, poi, eroga la coppia in funzione del rapporto della marcia innestata, permettendo alla Portofino di aumentare le accelerazioni in tutte le marce pur ottimizzando i consumi.