Il fabbisogno dei primi otto mesi dell’anno in corso si attesta a 40,067 miliardi, con un aumento di circa 9,9 miliardi rispetto al periodo gennaio-agosto 2016, in linea con le previsioni del Def 2017. Lo comunica il Mef. Nel mese di agosto il settore statale ha registrato un fabbisogno di un miliardo con un miglioramento di circa 5,8 miliardi rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (6,7 miliardi). La riduzione del fabbisogno si è avuta nonostante il pagamento di 3,9 miliardi per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di banca Monte dei Paschi di Siena.