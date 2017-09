Parmalat, fatturato e margini in crescita. Il Venezuela penalizza l'utile

Il gruppo Parmalat ha chiuso il primo semestre dell’anno con un fatturato in crescita del 9,5% a 3,274 miliardi di euro, un ebitda salito del 7,9% a 185,1 milioni e un utile sceso del 32,6% a 30,6 milioni. A cambi e perimetro costanti ed escluso il Venezuela, si legge in una nota, il rialzo dei ricavi è limitato all’1,1% e quello dell’ebitda allo 0,5% mentre il calo dell’utile sarebbe stato più contenuto (-7,7 milioni a fronte dei -14,8 milioni del risultato contabile). Il calo dell’utile è dovuto «principalmente» alla modifica della normativa fiscale in Venezuela «che ha eliminato il riconoscimento fiscale dell’inflazione». Per il 2017 il gruppo ha rivisto al ribasso la guidance: la crescita del fatturato e dell’ebitda sarà contenuta all’1%, a fronte della precedente previsione di una crescita del 4% (a cambi e perimetro costanti e con l’esclusione del Venezuela). Il cda ha nominato Jean-Marc Bernier amministratore delegato e direttore generale al posto di Yvon Guerin. Nel primo semestre dell’anno l'effetto cambio sul risultato del gruppo «è stato positivo, mentre un’eventuale prosecuzione del rafforzamento dell’euro sul dollaro e parzialmente sulle altre principali valute di riferimento potrebbe avere un impatto negativo nel secondo semestre». Si è inoltre registrata un’inversione di tendenza nel prezzo del latte «in quanto si è mitigato l’eccesso di offerta registrato l’anno scorso e gli acquisti da parte della Cina hanno fornito supporto al prezzo».

Parmalat ha motivato la revisione al ribasso dei target per il 2017 con il fatto che «in alcune aree geografiche, la ripresa nelle quotazioni della materia prima latte sta determinando difficoltà nell’aggiornamento delle condizioni commerciali per politiche seguite sia da alcuni concorrenti che da parte della clientela con effetti anche di rilievo sui volumi venduti». Inoltre «alcune criticità negli interventi pianificati in ambito industriale e logistico stanno condizionando l’andamento del terzo trimestre e fanno prevedere ritardi anche per l’ultima parte dell’anno in corso».