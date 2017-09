Ryanair, video dell'amministratore ai dipendenti: "Scusate, ho fatto un pasticcio"

«Abbiamo fatto un pasticcio e per questo chiedo scusa, personalmente, a ognuno di voi». Lo afferma Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, in un video, che dura poco più di 3 minuti e 40 secondi e ottenuto dal Corriere della Sera, inviato alla rete interna dell’azienda venerdì 22 settembre. L’amministratore delegato parla «dal centro operativo di Dublino di Ryanair» e si scusa «per gli inconvenienti causati a ognuno di voi per i problemi di disponibilità del personale» e con i 315mila viaggiatori. «Stiamo facendo di tutto per risolvere la questione e fare in modo che non accada mai più». Poi si rivolge ai piloti: «Grazie a quelli di voi che sono tornati a lavorare rinunciando a parte del loro periodo di riposo annuale - continua O'Leary -. Abbiamo chiaramente fatto male i calcoli con il personale e soprattutto sbagliato la distribuzione delle 4 settimane di stop previste per legge», dice parlando poi di chi «ci aveva assicurato di avere per la stagione estiva (che in aviazione finisce il 28 ottobre, ndr) un numero sufficiente di piloti, cosa che chiaramente non era vera».

O'Leary poi annuncia: «Scriveremo a tutti voi piloti chiedendovi di tornare a lavorare in una delle quattro settimane di riposo che potrete recuperare entro la fine dell’anno e garantendovi le altre tre» e afferma di essere disposto ad ascoltare le richieste della rappresentanza sindacale. «Quando sbagliamo lo ammettiamo e per questo vi chiedo scusa personalmente - conclude -. Mi spiace la reputazione di Ryanair sia stata danneggiata e che questo abbia finito per danneggiare anche voi».