Stretta Fed: alza i tassi di un quarto di punto. Altri tre rialzi nel 2018

La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto portandoli in una forchetta fra l’1,25% e l'1,50%. Si tratta della terza stretta dell’anno e della quinta dell’era Janet Yellen. Il voto non è arrivato all'unanimità: contro si sono espressi il presidente della Fed di Chicago Charles Evans e il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari.

La Federal Reserve prevede tre aumenti dei tassi di interesse nel 2018. E’ quanto emerge al termine della riunione della banca centrale. La banca centrale conferma così le sue stime di settembre sul numero di strette il prossimo anno. Gli analisti non escludevano la possibilità di un quarto rialzo.

Riviste al rialzo le stime di crescita per gli Stati Uniti nel 2018 al 2,5% dal 2,1% previsto in settembre. Al rialzo anche le stime per il 2019, quando il Pil dovrebbe crescere dell’1,9-2,3% rispetto all’1,7-2,1% stimato tre mesi fa. La Fed rivede invece al ribasso le stime le previsioni sul tasso di disoccupazione, stimato al 3,7-4,0% nel 2018 rispetto al 4,0-4,2% di settembre.