Accordo "salva granai" tra 100 pastifici, 85 molini e oltre 1 milione di imprese agricole

Rendere più redditizio coltivare il grano in Italia e migliorare la qualità del grano duro nazionale, incrementando centri di stoccaggio idonei alla differenziazione delle diverse semole, come richiedono pastificazione e mercato. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa salva granai, sottoscritto da tutte le organizzazioni agricole, salvo Coldiretti, per un totale di 1,1 milioni di aziende agricole, dai 100 pastifici aderenti all’Aidepi (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta italiane) e da Italmopa (Associazione Industriali Mugnai d’Italia) con 85 molini associati. Un patto volontario che vede l’agroindustria compatta segnare una tregua nella cosiddetta guerra del grano per aumentare la disponibilità di grano duro italiano di qualità e preservare la competitività sui mercati internazionali.

L’Italia è il primo produttore in Europa di frumento duro e leader mondiale nella produzione di pasta ma per restare competitivi ai nostri pastifici servono grandi quantitativi di grani di alta qualità che non sono disponibili nella quantità necessaria in Italia. "I grani stranieri costano il 30% in più - precisa Cosimo De Sortis, presidente di Italmopa - fa perciò bene a tutti puntare sulla sostituzione totale con semole nostrane".

"La pasta Made in Italy vale all’estero se di qualità - aggiunge il presidente di Aidepi Paolo Barilla - e per noi il mercato appetibile è nell’alto di gamma. Questo progetto si muove su logiche di lungo termine, per rendere più virtuosa, innovativa e competitiva la filiera italiana grano-pasta, e per mettere fine alla guerra del grano interna che non fa bene".

Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo la pensa invece diversamente: "Non si può firmare un accordo che denigra la qualità del grano italiano senza dire una parola sulle importazioni di un milione di tonnellate di grano dal Canada trattato in preraccolta con glifosato, accusato di essere cancerogeno e per questo vietato in Italia. Per la Coldiretti la battaglia del grano continua fino a quando non sarà garantito un prezzo equo agli agricoltori - conclude Moncalvo - e non saranno assicurate informazioni complete e trasparenti ai consumatori".