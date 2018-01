Il Tesoro ha venduto sei miliardi di Btp a tre e sette anni, con tassi in rialzo. nel dettaglio - come si legge in una nota di Bankitalia - via XX settembre ha collocato tre miliardi della quinta tranche del Btp a tre anni ottobre 2020. La domanda degli investitori ha superato i 4,6 miliardi e il rendimento è tornato positivo, a 0,04%, in rialzo di sei centesimi. Venduti anche tre miliardi del Btp a sette anni novembre 2024 (settima tranche), con una domanda di oltre 4,2 miliardi e un tasso dell’1,35% (+14 centesimi).