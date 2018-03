Blackberry fa causa a Facebook: "Violati i diritti sui messaggini"

Blackberry fa causa a Facebook per violazione dei brevetti, accusando il social network di aver usato la sua tecnologia per le sue applicazioni di messaggistica. Facebook respinge le accuse e assicura che si difenderà.

Secondo quanto riportano i media americani, Blackberry ritiene che Facebook, WhatsApp e Instagram usano alcune delle funzionalità inventate da Blackberry. Facebook «ha infranto la nostra proprietà intellettuale e dopo alcuni anni di dialogo abbiamo l’obbligo nei confronti dei nostri azionisti di assumere le appropriate misure legali», afferma una portavoce dei Blackberry.