Parmalat fa sapere con un comunicato emesso poco fa di avere raggiunto un accordo finalizzato alla definizione in via transattiva dell’azione revocatoria promossa nel 2005 nei confronti di Tetra Pak da Parmalat Finance Corporation B.V. in Amministrazione Straordinaria e da Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con il successivo intervento di Parmalat.

In esecuzione dell’accordo Tetra Pak riconoscerà a Parmalat, senza che ciò costituisca ammissione di responsabilità, l’importo complessivo di 16 milioni di euro, ad integrale e definitiva tacitazione delle reciproche pretese derivanti dalla controversia.