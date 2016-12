Parmalat: Opa totalitaria di Sofil a 2,8 euro/azione. In Borsa titolo +9,57%

Sofil (Lactalis) ha annunciato un’Opa totalitaria sul 12,6% del capitale non ancora posseduto di Parmalat a 2,8 euro per azione, con un premio dell’8,5% sul prezzo di Borsa dello scorso 23 dicembre. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’Offerta ha come obiettivo la revoca del titolo dal listino di Piazza Affari per «continuare a sostenere la crescita dell’emittente», ossia della stessa Parmalat.

Parmalat si porta subito al di sopra del prezzo di 2,8 euro dell’Opa totalitaria di Sofil (Lactalis) sul 12,6% del capitale per ritirarla dal listino di Piazza Affari. Il titolo segna in Borsa un balzo del 9,57% a 2,81 euro.

L’associazione dei piccoli azionisti Azione Parmalat «apprezza l’iniziativa» di Sofil (gruppo Lactalis), che ha lanciato un’Opa totalitaria a 2,8 euro per azione su Collecchio, ma «rimane ancora perplessa sul prezzo offerto rispetto al buon andamento della società grazie all’acquisizione di Lag». Lo si legge in una nota in cui l'Associazione raccomanda ai propri aderenti di «attendere sino all’ultimo per formulare la loro eventuale adesione» in attesa della pubblicazione dei prospetti.