Il Gruppo vuole armonizzare gli integrativi. I sindacati protestano

Iren ha annunciato nei giorni scorsi che sta entrando nel vivo il processo di integrazione e armonizzazione dei trattamenti per tutti i dipendenti del Gruppo. Si parte il 9 gennaio, con la normativa relativa a orari di lavoro e tematiche collegate e l’adozione di un orario unico per tipologia di attività in tutti i territori (Parma, Reggio, Piacenza, Genova e Torino). Sebbene l’obiettivo dell’azienda - spiega un comunicato - sia «quello di proseguire il confronto per arrivare entro il 2017 ad un nuovo accordo di armonizzazione di tutti i trattamenti economici e normativi», l’intesa con i sindacati è lontana.

Sono attivi oltre 200 accordi integrativi aziendali e il Gruppo Iren punta a «contemperare le esigenze del Gruppo e quelle del proprio personale per realizzare pienamente gli obiettivi del Piano Industriale». Ma i lavoratori non hanno intenzione con questa operazione di rimetterci e domani Cgil-Cisl-Uil e Rsu - che rivendicano «40 anni di storia sindacale delle aziende originali» - terranno un presidio di protesta, dalle 16.30 alle 17.30, davanti al Comune di Reggio Emilia. Da lunedì saranno organizzate assemblee in tutte le sedi del Gruppo. Iren si è detta «costretta a esercitare il recesso degli accordi esistenti» vista l'impossibilità di effettuare incontri unitari in materia negli ultimi due mesi ma è disponibile a proseguire il confronto. I sindacati che hanno organizzato la protesta a Reggio sostengono che “Iren con un colpo di penna ha tolto 200 accordi integrativi di 5 territori e ha spazzato via 40 anni di storia sindacale delle aziende originali. La conseguenza diretta tra non molto sarà la riduzione di una fetta consistente della busta paga degli oltre 7.000 lavoratori sotto le voci indennità, reperibilità, turni, trasferte , non limite d’orario ed altre».