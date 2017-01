Al via i saldi al Fidenza Village

La magia delle feste continua a Fidenza Village. Oggi sono iniziati i saldi con sconti fino al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Godersi lo shopping con tutta calma in questi due primi weekend di gennaio, sarà ancora più comodo grazie agli orari di apertura estesi fino alle 21 nelle giornate del 5, 6, 7, 8 ma anche del 13, 14 e 15. Nel Villaggio, che nel 2017 si presenta ancora più grande e ricco di nuovi brand, dopo la recente inaugurazione di un’intera area con ulteriori venti spazi, sarà piacevole trovare le griffe del lusso più amate a prezzi accessibili a tutti, tra le oltre cento boutiques.

Nelle pause ci si potrà godere la nuova e ricca offerta food tra le strade del villaggio grazie alle proposte de I due Gatti, che rappresentano l’eccellenza della pizza nella food valley e che propone pizze gourmet e focacce con ingredienti stagionali che provengono dal territorio e polenta in stile street food. Ci sarà poi il cart delle caldarroste, curato dal nuovo ristorante Villano, che propone i rinomati marroni di Cuneo e per uno spuntino il Parmamenù truck, gastronomia in viaggio.

Visto il grande successo ottenuto, il light show “Sound of Lights” realizzato da Punk for Business verrà prolungato fino al 15 gennaio compreso. Lo show di luci e musica, nelle giornate con orario prolungato, sarà proposto alle 18 alle 19 e alle 20.