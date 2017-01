Startup Weekend, debutta a Parma il format non stop

Presentare (in un minuto) un’idea innovativa, convincere la platea formata da imprenditori e giovani professionisti, infine provare a sviluppare concretamente il proprio progetto, nel corso di una maratona non stop lunga addirittura 54 ore.

Stiamo parlando di Startup Weekend, il format «dall’idea all’impresa» più diffuso al mondo, come dimostrano le 3.000 edizioni replicate in oltre 150 paesi. Un evento che, per la prima volta in assoluto, sbarca a Parma dal 10 al 12 febbraio, all’interno delle Officine On/Off di strada Naviglio Alto, su iniziativa di Hurricane Start, un gruppo di lavoro eterogeneo e dalle elevate competenze che si occupa di start-up nate «dal basso», valorizzando così appieno il talento e le diverse espressioni creative dei più giovani.

Startup Weekend, realizzato grazie al supporto dell’Unione Parmense degli Industriali, della digital creative agency Caffeina e di Lacerba.io, con il patrocinio di Comune, Università degli Studi di Parma ed Aster, vedrà all’opera designer, startupper, sviluppatori, studenti ed appassionati di tecnologia, web e digital, chiamati a «fare squadra» attorno ad un’idea imprenditoriale e che per tutta la durata dell’evento, da venerdì pomeriggio a domenica, saranno affiancati da mentor e coach esperti nel settore, pronti a dare preziosi suggerimenti partendo dalle best practice di successo.

La giuria A valutare i migliori progetti sarà una giuria formata da investitori ed imprenditori, che comprenderà fra gli altri anche Tiziano Tassi, ceo di Caffeina, e Vittorio Guarini, amministratore delegato di Fazland. Esperti che avranno il compito di selezionare i team vincenti, premiati con la possibilità di usufruire gratuitamente, per un anno intero, delle postazioni di coworking temporary di Officine On/Off, e con l’accesso alla formazione online proposta da Lacerba.io, in grado di fornire un valido supporto sul piano delle competenze pratiche e digitali.

«Riteniamo che Startup Weekend rappresenti il contenitore ideale per veicolare la cultura imprenditoriale, restituendo il senso di una community capace di generare una ricaduta positiva sul territorio» afferma Pietro Dioni, che coordina l’evento insieme a Rossella Lombardozzi, Alain Marenghi, Veronica Pinetti e Nick Giacchè.

Gli obiettivi dell'iniziativa«Duplice è l’obiettivo di fondo – aggiunge Dioni -: da un lato l’iniziativa si apre agli imprenditori, facendo in modo che questi possano ampliare le proprie conoscenze rispetto al mondo delle start-up e, perché no, magari proporre loro stessi un progetto interessante; dall’altro, invece, si vuol sfatare quel luogo comune che associa le start-up al solo contenuto tecnologico. Questo elemento – chiarisce Dioni - è senz’altro ben presente, ma dietro ogni idea innovativa che prende forma c’è anche una spiccata componente umana e sociale. A Startup Weekend interverranno relatori qualificati, tra cui il direttore dell’Unione Parmense Industriali, Cesare Azzali, che parlerà di innovazione tecnologica ed integrazione consapevole delle idee».

Per conoscere le modalità di partecipazione allo Startup Weekend di Parma è possibile consultare la pagina Facebook dedicata all’evento o scrivere una mail all’indirizzo parma@startupweekend.org.