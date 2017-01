Grandi città fuori dalla deflazione. Sopra i 150mila abitanti Parma tra le più care

Nessuna delle maggiori città italiane è in deflazione a dicembre del 2016. I dati definitivi dell’Istat resi noti oggi mostrano che, tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome in esame, 18 su 19 registrano un aumento dei prezzi su base annua (erano 10 a novembre). L’unica esclusa è Roma, dove i prezzi appaiono stabili.

Bolzano (+1,4%) e Trieste (+1,2%) sono le città in cui i prezzi registrano gli incrementi più elevati. Seguono Aosta, Napoli e Milano (+0,8% per tutte e tre), con la città lombarda che fa segnare un’inversione di tendenza rispetto a novembre (era -0,1%). Vengono subito dopo Cagliari e Venezia (+0,7% per entrambe), Trento (+0,6%) e Genova (+0,6%).

Estendendo l’analisi agli altri comuni con più di 150.000 abitanti, i prezzi salgono in nove città su dieci: i più elevati tassi di crescita sono a Livorno (+1,4%), Padova (+1,2%) e Parma (+1%). I prezzi si riducono, al contrario, solo a Ravenna (-0,1%), che è l’unico comune in deflazione.

I dati definitivi dell’Istat confermano comunque che nel 2016 i prezzi al consumo hanno registrato una variazione negativa (-0,1%) come media d’anno. «E' dal 1959, quando la flessione fu pari a -0,4%, che non accadeva», spiega l'istituto di statistica.