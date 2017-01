Parmalat, riparte l'istruttoria Opa Lactalis: ora punta al 90%

Consob ha riavviato l’istruttoria sul prospetto dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria lanciata da Sofil (Lactalis) sulle residue azioni di Parmalat non ancora possedute. I termini istruttori avranno ora scadenza martedì 31 gennaio. L’iter sul prospetto depositato il 9 gennaio era stato sospeso il 21 gennaio per la richiesta di informazioni supplementari. Lo annuncia Lactalis, che comunica anche la riduzione della soglia applicabile per il delisting di Parmalat con l’acquisto delle quote residue dal 90,5 al 90%.

Perchè l’operazione su Parmalat vada a buon fine, escludendo le azioni proprie (0,11% del capitale), calcola il gruppo francese, con l’Opa Sofil dovrà acquistare il 2,26% del capitale (in precedenza la soglia era del 2,76%).