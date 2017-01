Con Crédit Agricole nasce la finanza del prosciutto

In Emilia, terra del buon cibo, va in scena la "finanza" del Prosciutto. Il Gruppo Granarolo, Crédit Agricole Cariparma e Crédit Agricole Corporate&Investment Bank, hanno disegnato un’operazione "ad hoc" per lo smobilizzo di una partita di oltre 100.000 "Parma", con un controvalore di circa 10 milioni di euro in modo da permettere al colosso agroalimentare bolognese di ottimizzare la propria struttura finanziaria e mettere nel mirino nuove acquisizioni.

Nel dettaglio lo smobilizzo in questione - ossia la conversione in denaro dei pregiati salumi - riguarda oltre 100.000 cosce di Parma Dop con differenti livelli di stagionatura detenuti dagli Stabilimenti Gennari, controllati al 100% da Granarolo. L’operazione, la prima nel suo genere sul mercato italiano, è stata raggiunta, così viene spiegato dagli attori, con un «elevato livello di ingegneria finanziaria, adattabile alle eccellenze enogastronomiche italiane per migliorare un problema strutturale per l’intero settore» come quello del «consumo di capitale circolante netto».

In particolare, commenta in una nota Gianpiero Calzolari, presidente di una Granarolo, «abbiamo accolto con grande soddisfazione questa innovativa modalità di collaborazione con un istituto di credito che oggi è funzionale ai piani di sviluppo nazionali e internazionali del Gruppo e che un domani potrà sostenere i piani di crescita dell’intero settore enogastronomico italiano che soffre del blocco di grandi capitali a magazzino». Parole che si completano con quelle di Giampiero Maioli, ad di Crédit Agricole Italia. «Siamo orgogliosi di aver finanziato una delle eccellenza agroalimentari italiane e di aver messo a disposizione la nostra expertise per accompagnarla nel suo ulteriore percorso di sviluppo, sperimentando per primi una soluzione che potrà essere un benchmark per l’intero settore».

L’intreccio tra prodotti di punta del Made in Italy enogastronomico e finanza - seppur in maniera diversa dall'operazione Granarolo-Crédit Agricole - è salito alla ribalta anche nel recente passato. A febbraio del 2016, la cooperativa modenese '4 Madonne Caseificio dell'Emilia - che lavora 75.000 forme di Parmigiano - aveva offerto in pegno il suo formaggio per finanziarsi e garantire una obbligazione dal valore di 6 milioni di euro quotata sul segmento ExtraMot di Borsa Italiana, mentre in Valpolicella il Gruppo SalvaTerra aveva sottoscritto un finanziamento a medio termine da 9 milioni di euro erogato da un gruppo di banche, offrendo a garanzia il vino serbato nelle sue cantine.