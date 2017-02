La Copador ha depositato richiesta di concordato in continuità. «L'azienda di trasformazione del pomodoro fresco del nord Italia, ha 600 dipendenti diretti tra fissi e stagionali, un considerevole indotto e una capacità produttiva di 3 milioni di quintali - spiega la Flai Cgil di Parma in una nota -. Di fondamentale importanza per i lavoratori, per le aziende agricole e per l’indotto è la continuità e la partenza della campagna 2017». Il sindacato chiede l'intervento delle istituzioni a tutti i livelli. Il deputato del Pd e componente della commissione Agricoltura della Camera presenta un'interrogazione.