Copador, al via il concordato. Nominati i commissari

«Massimo impegno da parte della Regione per promuovere e mantenere aperto il confronto tra tutte le parti in causa, verificare la situazione e mettere in campo ogni iniziativa utile per garantire la prosecuzione dell’attività produttiva dell’azienda, la salvaguardia dei posti di lavoro e la chiusura dei contratti con gli agricoltori in vista delle semine per la prossima campagna». E’ la volontà espressa dell’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, al termine del tavolo convocato ieri a Bologna in Regione per fare il punto sullo stato di crisi della Copador, la cooperativa di trasformazione del pomodoro di Collecchio (Parma) in difficoltà finanziarie; è del 31 gennaio la presentazione della richiesta di concordato "in continuità" al tribunale di Parma.

All’incontro erano presenti, oltre all’assessore e a funzionari regionali, il presidente e l’ad di Copador, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori (Flai-Cgil, Uila-Uil, Fai-Cisl), delle organizzazioni cooperative (Legacoop e Confcooperative) e professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia) e il presidente dell’Oi (organizzazione interprofessionale) del pomodoro da industria del Nord Italia, Tiberio Rabboni.

«Copador - ha detto Caselli - occupa circa 120 lavoratori fissi, oltre a 400 stagionali. Nell’ultima campagna ha trasformato circa 270mila tonnellate di pomodoro, conferito da aziende agricole socie e da organizzazioni di produttori: tutto questo ne fa una delle più importanti e moderne realtà agroindustriali presenti sul territorio regionale, in un’area storica di produzione e di trasformazione e per questo faremo ogni sforzo per individuare un percorso condiviso per farla uscire dalla difficile situazione in cui versa e per gettare le basi per un pronto rilancio dell’azienda, con adeguate garanzie per i produttori».Ora si apre l'iter: il termine per la presentazione del piano di ristrutturazione industriale è di 120 giorni, entro il 31 maggio 2017. Entro 15 giorni Copador dovrà depositare, con cadenza mensile, una situazione finanziaria aggiornata e relazionare sull'attività compiuta per predisporre la proposta del piano concordatario, trasmettendone copia ai commissari giudiziali nominati: i commercialisti parmigiani Donatella Bertozzi e Franco Frijio.