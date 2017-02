L'inflazione a gennaio riparte. Anche a Parma: +0,9% sull'anno

Balzo dell’inflazione a inizio anno. A gennaio, spiega l’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,9% nei confronti di gennaio 2016. A dicembre il tasso di inflazione era stato dello 0,5%. Lo 0,9% è il tasso di inflazione più alto da oltre tre anni, cioè da settembre del 2013, quando si registrò un dato analogo.

PARMA -0,2% E +0,9% Parma - secondo i dati del Comune relativi - si allinea nel dato congiunturale, +0,9% rispetto a gennaio 2016, ma registra un calo a livello tendenziale dello 0,2% sul mese precedente, un dato insolito rispetto alla dinamica degli ultimi mesi. A trainare al ribasso i prezzi in città le spese per "abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili" (-0,4%), "comunicazioni" (-3,6%), "istruzione" (-1,4%) e "servizi ricettivi e di ristorazione" (-0,5%). Crescono invece bevande e alcolici (+2,1% nel mese)

INFLAZIONE DI FONDO A gennaio, l’"inflazione di fondo", al netto degli energetici e alimentari freschi, rallenta in Italia, seppur di poco, portandosi a +0,5%, da +0,6% del mese precedente; al netto dei soli Beni energetici, invece, si porta a +0,8% (da +0,7% di dicembre). I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dell’1,1% su base mensile e dell’1,9% su base annua (era +0,6% a dicembre).

Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) diminuisce del 2% su base congiunturale e aumenta dello 0,7% su base tendenziale (da +0,5% di dicembre). La flessione congiunturale è in larga parte da ascrivere ai saldi invernali dell’abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto. L’inflazione acquisita per il 2017 risulta pari a +0,6%.

NUOVO PANIERE Si aggiorna intanto il paniere Istat per il calcolo dell’inflazione e fotografano l'evoluzione della società. A entrare infatti sono 12 nuovi beni e servizi: i preparati di carne da cuocere, i preparati vegetariani e/o vegani, i centrifugati di frutta e/o verdura al bar, la birra artigianale, gli smartwatch, i dispositivi da polso per attività sportive, le soundbar (barre amplificatrici di suoni), l’action camera, le cartucce a getto d’inchiostro, le asciugatrici, le centrifughe e i servizi assicurativi connessi all’abitazione. Escono dal paniere le videocamere tradizionali (sostituite dall’Action camera).