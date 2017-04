CoPaDor, al via la gara per l'affitto dell'azienda

Dopo la ritrovata unità dei soci ieri si è aggiunto un altro tassello fondamentale per il salvataggio di CoPaDor. Un passaggio che tutti attendevano dal Tribunale di Parma. Il giudice Pietro Rogato, con i commissari giudiziali Donatella Bertozzi e Franco Frijto hanno reso noto che con decreto del 6 Aprile 2017 è stata disposta l'apertura della procedura competitiva «per la ricerca di soggetti interessati alla stipula di contratto di affitto di azienda con contestuale offerta irrevocabile di acquisto della stessa».

L'affitto riguarda lo stabilimento di Collecchio e l'attività di produzione, trasformazione e confezionamento di sughi, concentrati, polpa e passata di pomodoro nonché sottoprodotti di origine vegetale derivati dalle lavorazioni. Il pacchetto comprende fabbricati e terreni inclusi i terreni agricoli; beni immateriali, brevetti, software, disegni, planimetrie e schemi layout, marchi, know how; attrezzature e macchine per la lavorazione; impianti di varia natura; mobili e arredi; automezzi e tutti i contratti, le certificazioni e le autorizzazioni in essere. Il corrispettivo minimo è di 1.200.000 euro oltre a tutti i canoni di leasing maturati nel periodo di affitto con contestuale offerta vincolante e irrevocabile per l'acquisto dell'azienda al prezzo di 25 milioni.

La durata del contratto va dalla data di efficacia sino al 30 novembre 2017, ovvero alla precedente data di cessione dell'azienda.

Le offerte dovranno essere presentate alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Parma, entro le ore 12 del 19 aprile 2017. Gli offerenti ammessi sono convocati per la gara che si terrà sempre il 19 aprile, alle 16 in Tribunale.

La base d'asta corrisponderà alla più alta offerta economica ricevuta.