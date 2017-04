Vittorio Dall’Aglio nuovo Presidente Ascom Parma

Ascom Confcommercio Parma ha rinnovato le cariche associative - eleggendo Presidente, Giunta, Collegio dei revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri - che andranno a guidare l’Associazione nel prossimo quinquennio 2017/2022.

Vittorio Dall’Aglio è stato eletto Presidente. «Ascom Parma rappresenta oltre 4.000 aziende del territorio – ha esordito Dall’Aglio – sono orgoglioso di essere stato scelto quale suo Presidente. Metterò a disposizione tutto il mio impegno per continuare a portare avanti il lavoro svolto dai miei predecessori, con i miei colleghi di Giunta e una squadra di validi collaboratori che mi affiancheranno nei prossimi 5 anni. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo a Ugo Margini, con cui si conclude un periodo importante per la nostra Associazione, in cui ci siamo impegnati a fronteggiare situazioni difficili e complesse, che hanno coinvolto i nostri settori: dall’accesso al credito ai varchi elettronici, dalla nascita dei Centri Commerciali Naturali alla lotta all’abusivismo, dal sostegno del Festival Verdiano e di altri grandi eventi all’avvio di un’attività di promo-commercializzazione turistica in specifiche zone del territorio provinciale e altre ancora. Tutti impegni che troveranno continuità anche in futuro».



CHI E' DALL’AGLIO

Vittorio Dall’Aglio, classe 1958, sposato, con una figlia, è amministratore della Ditta Dall’Aglio Caravan srl, fondata dal padre nel 1973. Già vicepresidente amministratore di Ascom Parma, è presidente nazionale Assocamp dal 2001 e Membro del Consiglio della Fondazione Monte Parma.



LA GIUNTA:

Alinovi Mauro – Settore Panificazione Collecchio

Bassignani Gianni – Settore Mediazione Parma

Beltrame Pietro Elio – Settore Agenti di Commercio Parma

Bertolotti Ugo – Settore Ristorazione/P.E. Parma

Calza Stefano – Settore Commercio Prodotti Petroliferi Fidenza

Camisa Luciano – Settore Commercio Alimentari Tornolo

Castaldini Gianni – Settore Commercio Abbigliamento Parma

Corradi Paolo – Settore Macelleria Sorbolo

Guarnieri Filippo – Settore Commercio Abbigliamento Parma

Lanzi Leonardo – Settore Trasporti Fontevivo

Mendola Ernesto – Settore Sale da Ballo/Agente di Commercio Salsomaggiore

Zilioli Marco – Settore Commercio Materiali Edili Parma

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Bocchialini Fabrizio – Settore Commercio Calzature Parma

De Carolis Lucia – Commercialista/Revisore Contabile in Parma

Tomasi Tommaso – Settore Mercanti d’Arte Noceto

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Bertolotti Claudio – Settore Commercio Orafi Parma

Cantoni Stefano – Settore Alberghiero Pilastro di Langhirano

Chiastra Andrea – Settore Commercio Profumerie Parma

Pagani Ermes – Ex Commercianti Fenacom

Robustelli Umberto – Settore Pubblici Esercizi Parma