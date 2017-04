Origo, a Parma il gotha di Dop e Igp

Una grande reunion per i prodotti Dop e Igp nella regione leader in Europa per i riconoscimenti di origine. E’ l’Origo Global Forum, primo appuntamento internazionale dedicato a questo pezzo importante dell’agroalimentare in programma a Parma dall’11 al 13 aprile in collegamento con la fiera Cibus Connect.

In quella che è a sua volta Città creativa dell’Unesco, si daranno appuntamento produttori e consorzi (già oltre 300 gli iscritti) in una tre giorni promossa da Ministero italiano delle politiche agricole, Regione Emilia-Romagna, Unione Parmense per gli industriali e Fiere di Parma, con il patrocinio e il supporto della Commissione e del Parlamento europeo oltre che del comune di Parma. Tra gli ospiti, oltre al ministro Maurizio Martina, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il vicepresidente della commissione agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro, mentre il Commissario europeo per l'Agricoltura, Phil Hogan, interverrà con un video messaggio.

«Dobbiamo contrastare i protezionismi e il falso made in Italy. La sfida che abbiamo di fronte - ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, presentando l'iniziativa - è proprio questa: sostenere e rafforzare il posizionamento sui mercati di queste eccellenze che rappresentano un modello virtuoso di sviluppo, in un’epoca in cui anche l’agricoltura troppo spesso è sottoposta alla logica delle commodity».

Dalla Coppa Piacentina all’Olio extravergine d’oliva Colline di Romagna nel riminese. Ma anche lo spagnolo Jamon De Huelva, il francese Roquefort e il tedesco Allgaeuer Emmentaler, l'asparago austriaco Marchfeldspargel, l’Oriel Sea salt dell’Irlanda, fino al Cafè de Valdesia della Repubblica Dominicana: a fine 2016 il comparto delle Dop e Igp europeo ha toccato la cifra record di 2.959 prodotti - compresi 23 prodotti extra Ue - con 69 nuovi ingressi. Il primato è dell’Italia, che vanta 814 prodotti food and wine. Seguono: Francia (670 indicazioni geografiche), Spagna (323), Grecia (251), Portogallo (177), Germania (128) mentre tra le regioni, l’Emilia-Romagna si conferma leader con 44.