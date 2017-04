Sidel, cresce il management dei talenti

Focalizzate bene questo concetto: non è il classico training in azienda, è un percorso strategico altamente innovativo che dal 2012 sta facendo la differenza, non solo per la realtà produttiva che l'ha messo il campo, ma anche per i neolaureati in ingegneria del territorio. Tradotto in soldoni: il modo migliore per valorizzare e inserire in azienda giovani talenti. Siamo alla Sidel, polo della impiantistica alimentare. Nel rinnovato quartier generale di via Spezia sono gli stessi protagonisti del progetto a spiegarne le modalità e i risultati. «La meglio gioventù», ragazzi in gamba che a trent'anni ricoprono già ruoli importanti, dopo 18 mesi di full immersion in azienda. «Abbiamo l'ambizione di attrarre in Sidel il meglio dei talenti tra i neolaureati in ingegneria – premette il direttore delle risorse umane del gruppo in Italia e site manager di Parma Riccardo Rosselli – lo facciamo con un progetto serio. Siamo partiti da un'esigenza ed è diventato uno strumento pro-attivo per trovare le competenze di cui abbiamo bisogno. Il vantaggio è reciproco, c'è un anno e mezzo di tempo per conoscersi e per lavorare su progetti strategici per il gruppo. L'idea, sviluppata a Parma, è reputata così interessante da essere estesa anche a gli altri siti di Sidel».

Il progetto «Young engineer program» è nato nell'aprile del 2012. «nel contesto di una serie di iniziative identificate per contenere un elevato turnover nell'area tecnica - spiega Simone Grandi, VP Modularity & Standardization (Product Management & Development) attuale sponsor - con l'obiettivo di identificare giovani talenti e di fidelizzarli attraverso un percorso altamente qualificato e sfidante in grado di offrire uno sguardo il più completo possibile sul prodotto creando passione sui processi chiave di una realtà internazionale che si muove su un mercato globale. Non solo. Ha permesso anche di verificare la capacità di Sidel di essere attrattiva all’interno di un contesto altamente concorrenziale per i giovani talenti freschi di laurea. Un ruolo importante lo svolge l’Università degli Studi di Parma, in modo specifico il dipartimento di Ingegneria industriale».

Come funziona? «E' un percorso di 18 mesi, - premette Paolo Cavazzini – VP Global Product Support (Supply Chain) sponsor del progetto originale - suddiviso in 3 step di 6 mesi ciascuno, all’interno del quale lo YE apprende in modo specifico, attraverso l’esecuzione di progetti assegnati, la conoscenza di tutti i processi che richiede un prodotto ad elevata complessità come una linea di imbottigliamento al termine di ciascuno step avviene una revisione dei risultati conseguiti e delle competenze acquisite. I progetti hanno una dimensione sia locale sia internazionale, con permanenze anche elevate all’estero, sia presso le nostri sedi estere sia presso i siti produttivi dei clienti, come è nella vocazione aziendale».

La parola passa a loro, ai giovani ingegneri che hanno aderito al progetto e che oggi ricoprono già ruoli importanti in azienda e sono al loro volta tutor per i nuovi entrati (5 YE hanno completato il percorso, 2 sono in itinere, mentre è in corso la selezione per altri 6-8 ingressi).

«Questo programma ha immediatamente cancellato le altre proposte - spiega Enrico Savani – Platform Owner Can & Glass (Product Management & Development) - per serietà e prospettive, con la chiara volontà dell'azienda di investire su di noi a lungo termine. Fin dal primo giorno sono entrato nel vivo delle problematiche aziendali: obiettivi definiti, scadenze, contatti con il top management. Una sfida appassionante». Diego Grazioli, Industrial Engineering Manufacturing Leader (Supply Chain), si occupa della produzione di tutti i componenti strategici realizzati nell'officina interna e collabora con l'ufficio di ricerca e sviluppo. «Ho iniziato nel 2012 dopo 5 colloqui - sottolinea - è stata dura ma questo programma è una mosca bianca sul mercato. Gestire un robot di saldatura dopo una settimana non è usuale. Un altro aspetto fondamentale è l'opportunità di crescita internazionale, con una visione globale su tutte le funzioni. E non è mai finita. Ho partecipato di recente a un master di valore internazionale». Tommaso Tegoni, Program Manager Can & Glass (Product Management & Development) si occupa dello sviluppo di nuovi prodotti ed ha iniziato in Sidel con uno stage. «La prospettiva di una stabilità lavorativa è fondamentale - assicura - il progetto è strutturato e ha una vision precisa: l'azienda crede in te e vuole crearti un futuro. Il mio è un ruolo trasversale, che include sia le problematiche interne che quelle di cantiere e installazione. In quale realtà possiamo avere questi ruoli a soli trent'anni? Oggi siamo noi i tutor e il cerchio si chiude».