Dopo le misure di custodia cautelare, il vicepresidente di Confartigianato Marco Granelli e il consigliere Aldo Toscani sono stati sospesi dagli incarichi. Lo ha reso noto il presidente di Confartigianato Imprese Parma, Leonardo Cassinelli, che esprime "in ogni caso, fiducia nell’esito positivo del procedimento". Si tratta di una sospensione in via cautelativa "da ogni incarico e dall’esercizio delle deleghe a loro attribuite all’interno dell’associazione".