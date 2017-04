Inflazione, Parma fra le città più care: +1,8% a marzo

I prezzi salgono a Parma. Nel mese di marzo, secondo quanto rilevato dall'Istat, i prezzi in città sono cresciuti: +1,8% rispetto a marzo 2016. Parma registra fra gli aumenti maggiori nelle città che non sono capoluoghi di regione.

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome l’Istat a marzo registra aumenti dei prezzi su base annua, ma quasi tutti in decelerazione rispetto a quelli del mese precedente, con le uniche eccezioni di Firenze (+1,8%) e Venezia (+1,6%), entrambe in crescita dal +1,5% di febbraio. Bolzano (+2,1%) e Trento (+2%) si confermano le città in cui i prezzi registrano gli incrementi più elevati (+2,2% per entrambe nel mese precedente).

Seguono Milano (+1,8%), Napoli e Bari con +1,7%, Trieste (+1,6%), Perugia e Catanzaro (+1,5%). Aosta e Genova registrano una crescita pari a quella dell’indice generale nazionale (+1,4%), mentre le restanti città si attestano su un valore inferiore con Ancona che fa registrare l’incremento più contenuto (+0,9%). Roma è in penultima posizione con una crescita dei prezzi dell’1,1%.

Anche nei comuni con più di 150mila abitanti che non sono capoluoghi di regione, i prezzi sono in crescita su base annua, come a febbraio, in tutte le dieci città per cui sono calcolati gli indici generali: gli aumenti maggiori riguardano Livorno (+1,9%) e Parma (+1,8%), quelli più contenuti Ravenna (+0,7%) e Reggio nell’Emilia (+1,2%).