La Fondazione Collegio Europeo di Parma ha organizzato un ciclo di seminari, in programma il 19, 20 e 21 aprile 2017 a Palazzo Soragna, per fare il punto sulle strategie e politiche europee in tema di ricerca e sviluppo e in particolare su scienza e ricerca, biotecnologie e Horizon 2020, strategia spaziale e innovazione.

Gli incontri vedranno l’intervento di qualificati relatori di estrazione scientifica, tecnica ed imprenditoriale, in rappresentanza di Cern, sistema satellitare Gps Galileo, Esa (Agenzia Spaziale Europea), Sysbio Università Milano Bicocca, Commissione Ue Dg Ricerca e innovazione, Università di Ferrara e Università di Parma, Chiesi Farmaceutici. Gli appuntamenti sono indirizzati al mondo accademico e tecnico e sono aperti alle imprese poiché, proprio dalle linee di sviluppo europee sulla ricerca e l’innovazione, le aziende potranno comprendere l’evoluzione del mercato e quindi i cambiamenti nell’utilizzo di beni e servizi.

La giornata del 19 aprile (dalle ore 9 alle ore 18.30) si focalizzerà su scienza e ricerca in Europa, portando come esempi le attività del Cern (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) e del sistema Gps «Galileo».

Verranno inoltre presentate alcune ricerche di frontiera nel campo della fisica nucleare e delle scienze della vita, analizzando l’impatto che queste hanno nelle nostre società.

Il 20 aprile (dalle ore 9 alle ore 17.45) sarà dedicato ad Horizon 2020 e alla strategia della Commissione europea in materia di finanziamento alla ricerca e industria farmaceutica, oltre che alla nuova politica industriale, alla digitalizzazione e alle sue implicazioni per i settori produttivi. Infine, nella mattinata del 21 aprile (dalle ore 9 alle ore 13) si parlerà di strategia spaziale ed innovazione oltre che di «Smart-mobility» e «automotive». Gli incontri sono a partecipazione gratuita ed è possibile prendere parte ad una o più giornate. Per informazioni: www.europeancollege.it, info@collegioeuropeo.it