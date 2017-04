Copador, la Mutti si aggiudica l'asta per l'affitto

Al prezzo di 2,2 milioni di euro la società Mutti si è aggiudicata l'asta per l'affitto della Copador di Collecchio, il consorzio di trasformazione di Collecchio in concordato preventivo in seguito a una crisi finanziaria. L'asta si è tenuta oggi nella sede del tribunale di Parma. Due le offerte: oltre alla società di Traversetolo anche il Consorzio Casalasco del pomodoro. Il contratto tra Copador e Mutti dovrà essere stipulato entro il 30 aprile e in seguito potrà avere inizio la campagna.