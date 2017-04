A Parma cresce l'occupazione, ma calano i contratti a tempo indeterminato

Parlare di una ripresa consolidata è azzardato, eppure nel nostro territorio si registra qualche segnale positivo per quanto concerne il mercato del lavoro. A cominciare dal tasso di occupazione che, nell’anno appena trascorso, si è attestato al 68,7% (+1,5% rispetto al 2015), recuperando così la flessione accusata nel corso del precedente biennio. La fotografia dell’Osservatorio sull'economia ed il lavoro in provincia di Parma, rapporto curato da Ires-Istituto ricerche economiche sociali e presentato alla Camera del Lavoro, mette in evidenza nel 2016 un aumento del numero degli occupati pari a 5.300 unità, con un +2,7% che risulta superiore al dato regionale (2,6%). Per quanto riguarda la tipologia di contratto, sono in calo i contratti a tempo indeterminato. La crescita occupazionale è prevalentemente femminile: circa 4.000 in più, nell’ultimo anno, le donne che sono riuscite a trovare un impiego.In calo il numero dei disoccupati: 14.054 quelli complessivi a Parma ed in provincia, con 550 unità in meno rispetto al 2015 (-6,5%)