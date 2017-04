Il Consiglio comunale, l'ultimo prima delle elezioni amministrative di giugno, ha approvato una delibera di indirizzo che avvia l'iter per l'ampliamento della sede Coppini di strada Vallazza. Il documento è passato con il sì della maggioranza e di Paolo Buzzi (Forza Italia), Giuseppe Pellacini (Centristi per Parma) e Franco Cattabiani (Cittadini per Parma), mentre gli altri consiglieri di minoranza si sono astenuti. L'assessore all'Urbanistica Michele Alinovi ha parlato, così come Pizzigalli, di un'opportunità per il sistema Parma. Dall'Olio, Bizzi, Nuzzo e Ghiretti hanno annunciato l'astensione perché la delibera è stata definita "elettorale".