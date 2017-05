Alcune importanti realtà finanziarie e industriali si fanno avanti per acquisire la Bormioli Rocco. Le richieste più accreditate arrivano dalla Cina. Domani sulla Gazzetta tutti i particolari sul processo di vendita in atto del gruppo vetrario di Fidenza. I sindacati hanno chiesto un incontro con il presidente del gruppo per saperne di più rispetto ai rumors sempre più insistenti.