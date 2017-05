Non solo NY: Barilla apre nuovi ristoranti a Los Angeles e Dubai

La geografia dell’offerta ristorativa a marchio Barilla si amplia, e rimane fedele all’obiettivo della diffusione nei quattro angoli del mondo dello stile di vita, a partire dalla tavola, mediterraneo. Negli Usa, oltre al consolidamento della operatività nei tre ristoranti a Manhattan, nel cuore di New York, sono iniziate le attività per l’apertura di nuovi locali sulla costa californiana, a Los Angeles. «La la land» dunque anche per il gruppo parmigiano, secondo quanto emerge dal Rapporto di sostenibilità «Buono per te, Buono per il Pianeta» presentato oggi dall’azienda italiana, leader mondiale del mercato della pasta.

Nel corso dell’anno, l’azienda di Parma annuncia inoltre di aver siglato un accordo di franchising con un importante operatore locale nell’area dei paesi arabi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che ha portato all’apertura di due ristoranti a Dubai nel mese di novembre 2016, offrendo così agli abitanti e ai tanti turisti degli Emirati Arabi Uniti di poter gustare il cibo italiano di qualità e soprattutto la pasta che è particolarmente amata a queste latitudini.