Al via l'assemblea di Parmalat, Chersicla rinuncia a presiedere

Ha preso il via a Milano l'assemblea di Parmalat, chiamata a deliberare sull'eventuale proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in carica nel 2011-2012.

A presiedere l’assemblea sarà l’amministratore indipendente Pier Giuseppe Biandrino e non la presidente Gabriella Chersicla, che figura tra gli amministratori potenzialmente destinatari dell’azione di responsabilità.

L’assemblea dovrà esaminare la relazione del collegio sindacale, che ha individuato un danno di 3,6 milioni di euro dal contratto di cash pooling siglato da Parmalat con Lactalis. L'attuale Cda di Parmalat, avvalendosi di alcuni suoi consulenti, ha negato l’esistenza del danno e dei presupposti per procedere all’azione di responsabilità

Dalla lettura del libro soci emerge che Lactalis detiene l'89,632% del capitale e i fondi Amber il 3,859% del capitale.

L’assemblea di Parmalat si dovrà esprimere sulla mozione presentata dal fondo Amber che ha chiesto di promuovere l’azione di responsabilità verso Yvon Guerin, Marco Reboa, Antonio Sala, Francesco Gatti e Daniel Jaouen.