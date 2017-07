Il tribunale di Parma ha assolto nove ex manager di Deutsche Bank e Morgan Stanley, coinvolti in uno dei filoni di inchiesta nati dal crac Parmalat del 2003.

Gli ex banchieri imputati - Paolo Basso, Carlo Pagliani, Salvatore Orlacchio, Raffaele Coriglione, Stefano Corsi, Carlo Arosio, Giorgio Di Domenico, Marco Pracca e Tommaso Zibordi - rispondevano a vario titolo di concorso in bancarotta e usura. Sono stati assolti con le formule perchè il fatto non sussiste, perchè il fatto non costituisce reato e per non aver commesso il fatto.