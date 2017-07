Acquisizione Bormioli, la Regione apprezza

«Con l’acquisizione del ramo casalinghi a marchio Bormioli Rocco da parte della Bormioli Luigi possiamo concretamente pensare di costruire un grande distretto del vetro in Emilia-Romagna». Così l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, commenta l'acquisizione. «La Bormioli è stata una scommessa - sottolinea Costi - il tentativo di non lasciare a se stesso un segmento importante e radicato dell’industria manifatturiera. Si è rischiato di sguarnire un territorio che tanta parte ha nel tessuto produttivo regionale. Un’operazione che è partita come un salvataggio e ora arriva a fine corsa con un progetto ambizioso».

L’azienda ha vissuto un momento cruciale nel 2014 quando proprietà, lavoratori e Regione Emilia-Romagna chiesero che un marchio simbolo per la città di Fidenza (Parma), passasse da un fondo d’investimenti a una proprietà industriale vera e solida.

«Eravamo davanti ad un bivio - prosegue Costi-. Da allora i contatti e gli incontri con tutti i protagonisti di questa vicenda sono stati costanti e produttivi». Significativo è stato il sostegno delle organizzazioni sindacali fidentine di categoria con le quali la Regione ha mantenuto un filo diretto in questi anni, come è accaduto nel 2016 quando manifestarono le loro preoccupazioni per il futuro dell’azienda e, poi, nel marzo scorso durante un tour lungo i più significativi poli industriali del territorio.

«Come Regione credo che abbiamo fatto la nostra parte - rileva Costi - in un quadro certo non facile per il nostro tessuto produttivo. Sapevamo quanto questo marchio fosse strategico per l’Emilia-Romagna e lo abbiamo difeso e tenuto in Italia. Ora auspichiamo il rilancio dell’azienda sui mercati. Lo meritano l’ingegner Alberto Bormioli, i lavoratori che hanno vinto questa scommessa e la città, con in testa il sindaco Massari».