Rizzoli Emanuelli continua a crescere. La storica azienda di Parma, dal 1906 punto di riferimento per le conserve ittiche di qualità, ha chiuso l’esercizio fiscale 2016 con un incremento dei ricavi di vendita di oltre il 6 % rispetto all’anno precedente. Il fatturato globale si attesta oltre i 33 milioni di euro e i parametri sono positivi per i principali indicatori finanziari. Le buone performance di Rizzoli Emanuelli sono ancora più significative considerando che il mercato delle acciughe continua la fase di flessione già iniziata lo scorso anno. La realtà parmigiana fa registrare per il periodo di riferimento una crescita a valore dell'1,9%.