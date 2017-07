Sciopero e presidio alla Froneri (ex Nestlé)

Presidio davanti ai cancelli dell’azienda Froneri (ex Nestlé) di Parma a seguito dello sciopero proclamato dalla Rsu.

«Da anni le organizzazioni sindacali chiedono investimenti per sostenere i volumi produttivi del sito che sono in inesorabile calo - spiegano i sindacati - Nestlé non ha mai dato risposte in tal senso e ad ottobre 2016 ha ceduto tutto il ramo d’azienda “gelati” alla multinazionale Froneri di cui detiene il 50% delle azioni. A distanza di quasi un anno manca ancora un piano industriale. I circa 230 lavoratori fissi e stagionali di Parma sono fortemente preoccupati per il futuro dell’azienda»

La settimana prossima si terrà un incontro con la società, alla quale saranno richieste concrete e tangibili rassicurazioni. Successivamente è già convocata un’assemblea sindacale per il 26 luglio prossimo, per decidere come proseguire la vertenza.

Il vice sindaco del Comune di Parma Marco Bosi ha portato la solidarietà dell'Amministrazione partecipando al presidio e ha assicurato la riconvocazione a breve del Tavolo di crisi, attivato un anno fa, per contribuire al confronto tra azienda e sindacato.