Bonatti, utili triplicati e maxi-commessa in Egitto

Il 2016 è stato un anno di consolidamento per l'impresa Bonatti che porta in tutto il mondo il meglio della tecnologia come general contractor al servizio dell'industria dell'oil, gas and power. A tracciare bilancio e prospettive è il presidente del gruppo Paolo Ghirelli.

Che anno è stato il 2016?

Sebbene i ricavi, a quota 800 milioni non siano cresciuti, abbiamo incrementato la redditività. L’Ebitda ha raggiunto i 105,7 milioni, in crescita del 17,2% sul 2015, mentre l'Ebit si è attestato a quota 69,7 milioni, in rialzo del 50,2%. È salito anche l'utile netto, a 24,2 milioni, contro gli 8,9 dell'esercizio precedente. Migliora la posizione finanziaria netta e soprattutto il portafoglio lavori, a quota 1,4 miliardi, è ormai costituito quasi esclusivamente da ordini in Paesi esteri, che coprono circa il 90% del nostro giro di affari. Possiamo, quindi, parlare di un’azienda in buona salute focalizzata sui mercati internazionali.

In particolare assumete un ruolo chiave nell’area onshore…

La notizia più recente è che la nostra controllata Carlo Gavazzi Egitto ha ricevuto dall’americana Bechtel – una delle più grandi società di ingegneria e costruzioni al mondo – l’incarico per l’esecuzione di attività elettro-strumentali che si inquadrano nel progetto West Nile Delta, guidato da BP dedicato allo sfruttamento delle riserve di gas naturale che si trovano a nord della costa egiziana di fronte al delta del Nilo. L'investimento complessivo è di 12 miliardi di dollari che porterà a una produzione di picco di 1,2 miliardi di metri cubi di gas al giorno – pari a un quarto della attuale produzione di gas egiziana. Carlo Gavazzi Egitto avrà un ruolo chiave nell’area onshore del progetto con l’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie e con l’esecuzione dei lavori relativi alle installazioni elettriche, strumentali, di telecomunicazione, al tiraggio di cavi e ai sistemi antincendio. La nostra controllata è attiva nel Paese dagli anni 90 e può contare su personale al 99% egiziano altamente specializzato.

Come prosegue la strategia di diversificazione del gruppo?

Siamo sempre più concentrati sul settore dell’oil & gas e dell’energia. Qui siamo attivi nella realizzazione di impianti upstream, dove andiamo dall’esecuzione di progetti chiavi in mano alla sola costruzione, che eseguiamo di norma con nostro personale e che per il nostro settore implica la capacità di mobilizzare ingenti risorse di uomini e mezzi in aree estreme. Sempre sugli impianti oil, gas e power ci confermiamo come attore di primo piano per l’operation & maintenance e siamo in crescita nell’attività di realizzazione di pipeline, che vale ormai il 50% del nostro business. Stiamo poi spingendo particolarmente sui servizi ai pozzi petroliferi dove, con particolari applicazioni tecnologiche, supportiamo le oil company nostre clienti direttamente sulla produzione di idrocarburi. Proprio l’innovazione tecnologica sta rivestendo in ogni nostra area di business un’importanza sempre maggiore.

Quali sono i progetti più significativi in cantiere?

Al momento siamo impegnati su più fronti. In Messico, nell’area centrale del Paese, su un blocco di 4 progetti tra loro interconnessi. Intorno al baricentro rappresentato dall’area logistica di Queretaro, gravitano la costruzione di nuove pipeline per 760 km complessivi con vari diametri e il progetto chiavi in mano della stazione di compressione di Cañada Rica, sempre nei pressi della città di Tuxpan. In Algeria, invece, siamo impegnati su più aree strategiche. Tra i vari progetti in corso stiamo ormai terminando la costruzione del nuovo impianto di separazione e compressione nell’area di Alrar per Sonatrach. L’avanzamento dei lavori è oltre il 90% e l'ormai prossima conclusione rappresenta il coronamento di una sfida che ha comportato il superamento di difficoltà di tipo logistico (zona desertica altamente remota), gestionale (il cantiere ha coinvolto oltre 2.500 persone) e tecnico (dagli scavi in roccia fino all’installazione di un mega impianto che include ben 8 compressori). Ultimo ma non meno importante è l’impegno sul gasdotto transadriatico Tap, in Grecia. Per noi significa la posa di tubi da 48 pollici su un tracciato di 365 km attraverso ogni tipo di morfologia di terreno. Qui, in particolare, l’alto livello di avanguardia tecnologica che abbiamo raggiunto in materia di saldatura ci potrà consentire performance di rilievo con elevata produttività.

Su quali mercati puntate?

Oltre al consolidamento in Paesi come Algeria e Messico e in Kazakhstan, stiamo p proseguendo il nostro percorso in Paesi come Iraq e Romania, e abbiamo avviato le operazioni commerciali in Canada e negli Stati Uniti con la creazione di società locali. Guardiamo anche con interesse a Paesi in via di sviluppo, come il Mozambico, dove siamo presenti dal 2013.

Quali scenari per la Libia?

Il Paese dovrà ricostruire le sue infrastrutture, ma prima dovrà raggiungere la stabilità politica. Ci auguriamo che questo avvenga al più presto.