Parmalat: Guerin si è dimesso, nuovo ad è Bernier. Cda: in 6 mesi + 9,5%

L’amministratore delegato e direttore generale di Parmalat, Yvon Guerin lascia la guida del gruppo controllato da Lactalis per «motivi personali». Lo annuncia una nota della società in cui si precisa che il consigliere non indipendente Michel Peslier, designato dai francesi, ha comunicato l’intenzione di proporre al Cda del prossimo 12 settembre la cooptazione e la nomina di Jean Marc Bernier quale nuovo a.d e dg di Parmalat. Guerin ha comunicato al Cda la sua intenzione di dimettersi, per ragioni personali, «con effetto dal 12 settembre 2017» dopo l’approvazione della semestrale, raccogliendo il «vivo ringraziamento» del consiglio «per aver guidato con successo il gruppo in questi anni».

Guerin, che non riceverà alcuna buonuscita, continuerà ad operare, con un diverso incarico, nell’ambito del gruppo Lactalis presso il quartier generale di Laval (Francia).

Jean-Marc Bernier, 49 anni, opera all’interno del gruppo Lactalis dal 1995 e, dal luglio 2009, è amministratore delegato del gruppo Lactalis Italia, la controllata dei francesi che opera con marchi come Galbani, Invernizzi, Locatelli e Vallelata, impiega circa 2.900 dipendenti e ha fatturato nel 2016 1,3 miliardi di euro, con un ebitda di 160 milioni.

La nomina di Bernier è demandata al Cda del prossimo 12 settembre 2017 che delibererà anche tenendo conto delle risultanze dell’attività istruttoria del comitato per le nomine e la remunerazione.

Cda, esaminati i dati preliminari: ricavi 6 mesi +9,5%

Il gruppo Parmalat ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi saliti del 9,5% a 3.274 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016. A tassi di cambio costanti e perimetro omogeneo - ottenuto escludendo i risultati delle attività di Parmalat Australia YD consolidata nel primo trimestre 2016 e della recente acquisizione in Cile - e senza il Venezuela, il rialzo del fatturato netto sarebbe dell’1,2%) con un contributo positivo di tutte le aree, ad eccezione dell’Oceania e dell’America Latina.

In America Latina, si legge in una nota, alcune consociate rimangono esposte all’incertezza della situazione politica e continuano ad operare in mercati altamente competitivi; in altre realtà di recente acquisizione sono ancora in atto piani di razionalizzazione delle attività produttive e commerciali. Pertanto in tale area non si esclude che ciò possa rallentare la crescita stimata con effetti sulla marginalità per l’esercizio in corso e possibili impatti anche nel medio periodo.