La calda estate dei prezzi a Parma: +1,8% a luglio, crescono alberghi, ristoranti e... bollette

L'estate parmigiana è calda anche sul fronte dei prezzi: mentre a luglio l'inflazione in Italia rallenta a 1,1%, a Parma i prezzi salgono di 1,8% rispetto a un anno fa (inflazione tendenziale). Ancora una volta, quindi, a Parma i prezzi salgono più della media nazionale. Vale anche per l'inflazione congiunturale (rispetto al mese precedente, giugno 2017): +0,1% in Italia, +0,3% a Parma.

In città trainano gli aumenti i prezzi medi di alberghi e ristoranti, ma anche le spese per l'abitazione e i costi legati ai trasporti. Calano invece i prezzi medi nei settori Comunicazioni e Istruzione.





I prezzi che aumentano di più a Parma

Servizi ricettivi e di ristorazione: +7,3% annuo

Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili: +3,3% annuo

Trasporti: +2,7% annuo





I prezzi in calo a Parma

Comunicazioni: - 3,3% annuo

Istruzione: - 1,4% annuo

Alimentari e analcolici: - 0,7% mensile

Secondo le rilevazioni del Comune di Parma, rispetto a luglio dell'anno scorso i prezzi di alberghi, motel, pensioni e simili aumentano del 24,4% (e rispetto al mese scorso segnano +2,9%). I prezzi medi di ristoranti, pizzerie, bar e simili crescono del 3,2% in un anno (+0,2% mensile).

Sull'inflazione di Parma incidono anche le bollette, le spese di condominio e voci del genere: sebbene rispetto a giugno calino dello 0,4%, a livello tendenziale le spese per la casa salgono sul "podio" dei rincari in città. Secondo le rilevazioni del Comune, in un anno le spese condominiali sono aumentate del 7,4%; appena più delle bollette della luce (+7,3% l'energia elettrica). La fornitura dell'acqua segna +4,5% annuo, la raccolta delle acque di scarico +4,4%, mentre gli affitti per le abitazioni sono cresciuti del 3%.

Il settore Trasporti, che comprende i prezzi dei carburanti, vede un rincaro annuo del 2,7%, in media. Benzina e diesel salgono di un punto e mezzo (in passato hanno conosciuto cifre più pesanti...) però gli altri carburanti li superano, con un +5,4%. Questi gli aumenti rispetto a un anno fa; il mese scorso questi prezzi erano ancora più alti.

Tutti i prezzi di luglio a Parma