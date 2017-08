I prezzi di agosto a Parma: aumentano alberghi e ristoranti, trasporti e spese per la casa

Inflazione a Parma: i prezzi aumentano, in media, ma sono più vicini alla media nazionale. A Parma il tasso di inflazione tendenziale (rispetto allo stesso mese dell'anno scorso) è +1,8%; il tasso nazionale è 1,2%. L'inflazione congiunturale (rispetto al mese prima, in questo caso luglio 2017) è +0,3%, in linea con il tasso nazionale.

L'andamento dei prezzi medi a Parma è rilevato dal Comune.

I prezzi che aumentano di più a Parma (rispetto a un anno fa)

Servizi ricettivi e di ristorazione: +4,4%



Trasporti: +4,3%

Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili: +3,4%





I prezzi in calo a Parma (rispetto a un anno fa)

Comunicazioni: - 2,9%

Istruzione: - 1,4%

Servizi sanitari e spese per la salute: - 0,1%



Da segnalare un doppio andamento dei prezzi medi per quanto riguarda alberghi e ristoranti. Ad agosto i prezzi sono diminuiti rispetto a luglio (-1,6%), tuttavia strutture ricettive e ristoranti hanno prezzi più alti rispetto a un anno fa.

Tutti i prezzi di agosto a Parma (file scaricabile in formato pdf)