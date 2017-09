Offerte di lavoro: 20 annunci per chi cerca un impiego

Offerte di lavoro: ecco gli annunci di www.monster.it.

1) RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO MECCANICO

Azienda leader negli impianti industriali cerca laureato in ingegneria meccanica o cultura equivalente da inserire con l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Meccanico. La risorsa individuata risponderà al Direttore Tecnico e avrà il compito di assicurare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo dei nuovi prodotti e l’esecuzione dei programmi nei tempi, costi e modi definiti dal budget. Si occuperà principalmente di coordinare le attività di progettazione e sarà responsabile delle modifiche e dell’adeguamento alle esigenze del mercato, coordinano le attività di sviluppo del prodotto in collaborazione con la Direzione Commerciale. È indispensabile la padronanza di Solidworks, la conoscenza della tecnologia meccanica di base, di lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo e lavorazioni meccaniche di carpenteria medio-leggera. Il candidato ideale ha maturato una reale esperienza nel ruolo e possiede inoltre un livello di inglese tecnico buono.

Sede di lavoro: Parma sud

2) IMPIEGATO ADDETTO UFFICIO LOGISTICA

Azienda cerca persona proattiva, capace di lavorare con ampie deleghe e responsabilità, da inserire con l’incarico di Addetto Ufficio Logistica, per gestire il flusso merci a magazzino in entrata/uscita, verificare il rispetto dei tempi di consegna, pianificare le liste di carico per evasione ordini di acquisto cliente. La figura inserita, che riporterà al Direttore Produzione, si occuperà inoltre della gestione dei reclami e dei resi, e del monitoraggio delle giacenze di magazzino.

Sede di lavoro: Parma

3) SISTEMISTA

Azienda software cerca Sistemista Applicativo con conoscenza dei sistemi operativi Linux/Windows edimestichezza con gli application server; WebLogic, WebSphere, Jboss.

Sede di lavoro: Parma

4) DEPARTMENT STORE MONOBRAND

Noto marchio leader nel settore sportivo, cerca Department Manager Store Monobrand da inserire all'interno dello store. La risorsa si occuperà della gestione quotidiana di un reparto, con coinvolgimento diretto nell'attività di vendita e nel servizio al cliente. Sarà responsabile del visual e dell'allestimento del reparto secondo le linee guida aziendali. Lavorerà a stretto contatto con l'Assistant Manager e lo Store Manager del negozio nella gestione dello staff del reparto e nelle dinamiche di vendita e servizio al cliente. Si richiede esperienza pregressa di almeno 1 anno in ruolo gestionale all'interno di uno store, in aziende strutturate. Gradita una buona conoscenza della lingua inglese. Necessario utilizzo di Microsoft Office. La passione per il prodotto e il mondo dello sport completano il profilo.

Sede di lavoro: Parma

5) INDUSTRIAL PROCESS ENGINEER

Azienda leader nella produzione di semilavorati per il settore alimentare cerca Laurata/o in Ingegneria Industriale o Gestionale che abbia maturato almeno 1 o due anni di esperienza in ruolo analogo nel settore alimentare da inserire con l’incarico di Industrial/Process Engineer. Il candidato selezionato dopo un breve periodo di formazione, riporterà direttamente al Direttore Operations, e avrà la responsabilità di definire, gestire e pianificare: la programmazione della produzione, le attività produttive di strumenti, macchine, gli eventuali rischi e/o modifiche di progetto al fine di mantenere gli standard qualitativi prestabiliti. Completano il profilo la buona conoscenza dei flussi produttivi ed organizzativi aziendali, l'aver operato in contesti strutturati, la capacità di gestire il team di lavoro, l'ottima conoscenza della lingua inglese, la conoscenza della normativa BRC, l'attitudine al problem solving, nonché la disponibilità ad effettuare trasferte.

6) RESPONSABILE LOGISTICO

Azienda cerca diplomato/a da inserire in organico per la gestione del traffico dei mezzi aziendali e dei trasporti sia vs Italia che estero, sia via terra che nave. Si richiede Pregressa esperienza nella mansione, Ottima conoscenza PC e pacchetti Microsoft; Propensione al lavoro in team ed al problem Solving

Sede di lavoro: Parma

7) ANALISTA FUNZIONALE AREA BANKING

Società di consulenza ricerca un Analista Funzionale in ambito bancario che abbia comprovata esperienza di almeno 5 anni nel ruolo svolto all'interno di progetti strutturati in ambito bancario e Laurea in una delle seguenti discipline: Ingegneria, Informatica, Statistica, Matematica, Fisica. Completano il profilo la conoscenza della lingua Inglese, dei processi e procedure bancarie (nell'area mercato, pricing, condizioni) e delle metodologie per la redazione delle analisi funzionali.

Sede di lavoro: Parma

8) FUNZIONARIO TECNICO COMMERCIALE

Azienda leader nel settore dei nastri trasportatori/cinghie di trasmissione, per potenziamento propria struttura commerciale in Emilia Romagna ricerca diplomato tecnico con esperienza di almeno due/ tre anni, da inserire con l’incarico di Funzionario Tecnico Commerciale. Il candidato prescelto, risponderà direttamente Responsabile della filiale regionale e avrà la responsabilità dell’area assegnata (province di Parma, Reggio Emilia e Mantova) con attività di mantenimento del portafoglio clienti (nella fattispecie OEM ed Enduser) acquisito; nonché dello sviluppo commerciale.

Si richiede buona conoscenza Office e provenienza dal settore della componentistica meccanica e/o elettromeccanica per automazione o del packaging sarà considerata titolo preferenziale.

Sede di lavoro: Parma

9) TECNICO AVVIAMENTI E COLLAUDI

Azienda cliente ricerca Tecnico Installazioni e Collaudi service per l’installazione e lo start up di nuovi macchinari presso clienti in Italia e all’estero. L’incarico prevede la responsabilità dare assistenza tecnica ai clienti; eseguire e in prima persona delle manutenzioni in campo, troubleshooting sui macchinari precedentemente installati. La risorsa inserita inoltre si occuperà di svolgere la reportistica giornaliera; le visite clienti per promozione ricambi/upgrade; la compilazione liste ricambi presso clienti e/o da sede; il montaggio macchinari presso officina interna e il collaudo interno macchinari.

Il candidato ideale ha una formazione tecnica (diploma tecnico) ad indirizzo meccanico/elettrotecnico ed esperienza nel campo delle macchine alimentari automatiche (preferibilmente riempitrici e graffatrici), conosce l’inglese e lo spagnolo ed è disponibile a frequenti trasferte internazionali.

Sede di lavoro: Parma

10) ANALISTA PROGRAMMATORE COBOL

Azienda di servizi IT cerca diplomato/a a indirizzo tecnico o laureata/o triennale in informatica/ ingegneria con ottima conoscenza di Cobol/CICS/ DB2 da inserire con l’incarico di Analista Programmatore COBOL. Si richiede inoltre buona conoscenza di JCL e SQL. Completano il profilo proattività, problem solving e la conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro: Parma

11) PERITO MECCANICO

Azienda operante nel settore metalmeccanico cerca perito meccanico neodiplomato. La risorsa, attraverso un percorso iniziale di formazione, verrà inserita prima in produzione come addetta al montaggio e magazzino e successivamente in ufficio tecnico. Si valutano candidature di neodiplomati in possesso di diploma ad indirizzo meccanico o titoli di studio equivalenti, che conoscano il disegno meccanico.

Sede di lavoro: Busseto, PR

12) FISCALISTA DI STUDIO

Studio di commercialisti cerca diplomato/a in ragioneria o laureato/a in Economia Aziendale con ottimo curriculum studiorum ed eventuale abilitazione professionale da inserire con l’incarico di Fiscalista di Studio. Il candidato ideale ha 30-40 anni e una consolidata esperienza nel ruolo, con capacità relazionali e abitudine a lavorare sotto stress e in tempi ridotti. Il candidato ha un’ottima conoscenza della contabilità di bilancio, dell’IVA e del T.U. delle imposte sui redditi. Completano il profilo un’ottima conoscenza dell’uso del PC, del pacchetto Office: Excel, posta elettronica, Word e la conoscenza dei più diffusi gestionali. Infine la conoscenza di Teamsystem costituirà titolo preferenziale;

Sede di lavoro: Parma

13) MONTATORI MECCANICI

Azienda cerca Montatori meccanici con buona conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura ed esperienza nel montaggio meccanico. Le figure inserite si occuperanno dell’assemblaggio di parti meccaniche di macchine.

Luogo di lavoro: Parma e provincia

14) AREA MANAGER

Società di ricerca del personale, ricerca Agente Enasarco che abbia maturato una significativa esperienza nella vendita diretta e nel coordinamento di strutture commerciali, da inserire con l’incarico di Area Manager e rispondere direttamente al Direttore Commerciale. La risorsa inserita, avrà la responsabilità di raggiungere l'obiettivo di fatturato, sviluppato nella regione di competenza attraverso il coordinamento della rete di vendita diretta in gestione. Si occuperà di selezionare, affiancare, motivare e coordinare il gruppo di venditori, anche promuovendo direttamente la vendita di Sistemi Solari e soluzioni di efficientamento energetico ai clienti. Sarà responsabile della gestione dei processi di formazione e di crescita professionale di ciascun collaboratore della propria rete di vendita.

Il candidato ideale ha un’approfondita conoscenza delle dinamiche tipiche della vendita diretta; predisposizione a costruire e lavorare in team; e mostra una spiccata attitudine alla vendita e al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Capacità comunicative e relazionali, elevate doti di autonomia nella gestione e buona capacità di pianificazione ed organizzazione sono requisiti indispensabili al completamento del candidato idoneo.

Sede di lavoro: Parma

15) OPERATIVO IMPORT EXPORT

Azienda Leader nel settore delle spedizioni internazionali ricerca laureato o diplomato con almeno 3-5 anni di esperienza in ruolo analogo nel settore delle spedizioni internazionali (con particolare riferimento alle spedizioni via mare) con il ruolo di Operativo Import Export per gestire l’operatività in un team di 5 risorse, in particolare la responsabilità di gestire il contatto con fornitori di servizi di trasporto ed apertura pratiche di spedizione su sistema informatico, le spedizioni import / export via mare; le emissione e controllo dei documenti di trasporto e invio istruzioni di sdoganamento; l’inserimento dei preventivi di costo e la fatturazione dei servizi. Il candidato ideale ha una ottima conoscenza della lingua inglese dimestichezza con i principali supporti informatici. Gradita la conoscenza della lingua spagnola Completano il profilo autonomia operativa, precisione, problem solving, capacità di lavorare in team, dinamicità, buone doti relazionali e diplomazia, approccio positivo ed entusiasmo.

Sede di lavoro Parma

16) SERVICE CUSTOMER MANAGER

Azienda del settore produzione impianti e macchine automatiche cerca Service Customer Manager che interagendo con il personale tecnico di cantiere e l'ufficio tecnico gestisca interventi di assistenza clienti e la risoluzione di problematiche di cantiere. Il/la candidato/a ideale ha epserienza pregressa nella mansione e conosce la lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma

17) EXPORT MANAGER

Azienda nel settore degli impianti industriali cerca laureato/a con esperienza significativa in ambito commerciale per la vendita di impianti industriali o comunque prodtto tecnici da inserire con il ruolo di Export Manager. La figura verrà inserita alle dirette dipendenze della Direzione Commerciale e si occuperà dello sviluppo e il coordinamento delle attività di vendita si dirette che indirette, assicurando il raggiungimento degli obiettivi. In particolare gestirà: il portafoglio clienti esistenti, con attività di presidio sulle aree assegnate e assistenza commerciale; lo sviluppo di nuovi mercati, con attività di ricerca di nuovi clienti e/o applicazioni. Inoltre assicurerà le attività promozionali attraverso partecipazione a fiere di settore e azioni di marketing e parteciperà alla definizione delle strategie commerciali e alla redazione del budget, nonché delle politiche di pricing in accordo con la Direzione. Il candidato ideale conosce i settori legati alla produzione dei collanti, adesivi, sigillanti e vernici in generale ed ha una buona predisposizione ai prodotti con un buon contenuto tecnologico. SI richiede un’ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua europea. Completano il profilo la disponibilità a viaggiare, per oltre il 50% del tempo, l’ottima capacità di relazione, la determinazione e l’autonomia organizzativa.

Sede di lavoro: Parma

18) PROJECT MANAGER/ FIELD COORDINATOR

Azienda Metalmeccanica perito meccanico e laureato in ingegneria ambosessi, con almeno cinque anni di esperienza in un ufficio tecnico, per la gestione di progetti piccoli e grandi e dell’ufficio commerciali, con l’incarico di Project Manager/Field Coordinatoor. La figura inserita si occuperà di analizzare il progetto per valutare le varie tipologie di prodotto, la generazione di ordini interni, il trasferimento delle informazioni alle differenti strutture aziendali, il recupero delle informazioni indispensabili per la progettazione da fornitori e clienti, il monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e la verifica dei materiali in fase di costruzione. Inoltre si occuperà dell’organizzazione FAT/PDI con i clienti, della pianificazione della consegna dei materiali, fino all’installazione e collaudo. Il candidato ideale conosce i programmi di disegno e l’inglese. Completano il profilo, la predisposizione a lavorare in team.

Sede di lavoro: vicinanze Traversetolo

19) RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – PRODUCT MANAGER

Azienda metalmeccanica cerca laureato/a in ingegneria meccanica o cultura equivalente, con significativa esperienza nei ruoli di Responsabile o Vice Responsabile in aziende manifatturierie metalmeccaniche da inserire con il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Tecnico/Product Manager.

Al ruolo, compete la gestione tecnica e manageriale dei processi al fine di assicurare le attività progettuali e realizzative dei prodotti oltre a definirne gli sviluppi tramite la conoscenza del mercato e delle applicazione. La persona selezionata dovrà essere in grado di stringere relazioni e collabora strettamente con i clienti per la definizione dei prodotti, sviluppando una buona conoscenza delle applicazioni e delle necessità dei clienti. Inoltre opererà autonomamente nella gestione dell’ufficio tecnico composto da 4 collaboratori.

Il candidato ideale ha esperienza in strutture organizzare nel settore della produzione di componentistica di macchine per la refrigerazione o climatizzazione, scambiatori di calore e in generale nella “meccanica calda”. Le principali competenze richieste sono Organizzazione e Pianificazione, con capacità di esprimere una visione strategica. Capacità di costruire relazioni professionali con i clienti e promuovere lo sviluppo dei Collaboratori.

Si richiede inoltre la conoscenza dell’inglese, della Progettazione meccanica con strumenti 3D; della termofluidodinamica o comunque esperienza nella “meccanica calda”. Inoltre il candidato ha competenze di tecnologie meccaniche di base, quali lo stampaggio, processi di saldatura e saldobrasatura, processi di fusione con colata in sabbia.

La selezione sarà effettuata anche valutando le attitudini e la predisposizione dei candidati per ruoli manageriali con capacità di guida dei cambiamenti.

Sede di lavoro: zona NORD di Parma.

20) INGEGNERE CHIMICO MECCANICO IDRAULICO

Medio Gruppo industriale e commerciale, avente un organico di circa 200 dipendenti, cerca

per l’inserimento nella propria area tecnica industriale giovani ingegneri meccanici, chimici o idraulici di potenziale, già in possesso di 2 anni di esperienza in ambito di progettazione e dimensionamento impianti industriali. Sono richieste doti di flessibilità, disponibilità alle trasferte e buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Parma